Pedal pedal Anadolu: 12 yıldır bisiklet sırtına Türkiye'yi geziyorlar - Haberler

Türkiye'nin birçok ilini gezen Selçuk Bisiklet Topluluğu üyesi Ayşe (49) ve Adnan Barım (61) çifti Karadeniz turu kapsamında geldikleri Samsun'un Bafra ilçesini çok beğendiler.

12 yıldır bisikletle Türkiye'yi gezen Barım Çiftti, sosyal medyadan tanıştıkları bisiklet kulübü üyeleri ile iletişime geçerek konaklama konusunda destek alıyor. "Pedal pedal Anadolu" sloganı ile yola çıkan Balım çiftti, bisikletlerine astıkları "Ulaşımda, sağlıkta gürültüsüz yaşam, otopark sorunu, iklim değişikliği, temiz dünya çözüm bisiklet ve çocuklarımızın geleceği için arabadan inelim, bisiklete binelim" yazısıyla bisiklet kullanımını çoğaltmak, şehir içi trafik yoğunluğunu azaltmak, aynı zamanda teknolojinin esiri olan çocukları eski kültürlerine biraz olsun döndürmeyi amaçlıyorlar.

Bafra Bisikletçiler Derneği Bafra Bisiklet Kulübü Temsilcisi aynı zamanda Bafra Umut Derneği Başkanı Hülya Yangın Ertekin tarafından karşılanan Balım çiftti, bisiklet bahçesinde çadırlarını kurdular. Burada bisiklet kulübü üyeleri ile birlikte sohbet edip semaver çayını yudumladılar.

"Türkiye gerçekten dört dörtlük"

Adnan Barım, "Bisiklet aşığıyım. 12 senedir bisiklet turlarına çıkıyoruz. Selçuk Efes'te bisiklet gurubumuz var. 10 yıla yakındır da dünya bisiklet kulübüne üyeyiz, eşimle birlikte 12 yıldır Anadolu turuna çıkıyoruz. Her yerde bir arkadaşımız oluyor. Muhteşem bir dünya. Herkesi bisiklet sürmeye davet ediyorum. Bisiklet deyince çocukluğumuz aklımıza geliyor. Nasıl çocukluğumuzda mutluysak yine mutlu olma elimizde. Çünkü eşimle biz çok mutluyuz. Bisiklet sürüyoruz. Her yerde arkadaşımız, dostumuz var. Çocuklarımıza da bisikleti sevdirdik. Onlarda doğayı seviyor. Birçok arkadaşımızı bisikletçi yaptık. Turlarda hangi muhtarımıza gidersek gidelim bize sahip çıkıyor. Bizi misafir ediyorlar. Vatandaşlar sahip çıkıyor. Gerçekten hiç korkmasınlar. Güney Anadolu, Doğu Anadolu çok mutluyuz. Güney Anadolu'da gezdik biz, gerçekten mükemmel insanlık. Anadolu'nun her tarafında hiçbir terslik yaşamadık. Türkiye gerçekten dört dörtlük. Her kapıyı çalsalar kesinlikle karınlarını doyurabilirler. Biz 12 senedir çok mutluyuz" dedi.

"En büyük destekçimiz tırcılar"

Ayşe Barım, "Biz bisikleti seviyoruz. Bana soruyorlar 'bir kadın olarak yorulmuyor musun' diye. Yoruluyorum ama yorulmadan bir çaba olmuyor. Çadırımızı kuruyoruz, doğada uyuyoruz mis gibi. Sabah kalkıyorum kahvemi içiyorum. Sonra toparlanıyoruz yola devam ediyoruz. Bazen soruyorlar 'başınıza kötü bir şey geldi mi' diye, çok şükür gelmedi. Ne kötü bir insanla karşılaştık ne de kötü bir olay geldi. Yolda en büyük destekçimiz tırcılar. Yolda durmadan bize korna çalıyorlar, selam veriyorlar. Mola verdiğimiz yerlerde duruyorlar bize elmadır, armuttur ellerinde ne varsa veriyorlar, paylaşıyorlar" diye konuştu.

İzmirli gezginleri ağırlayan Hülya Yangın Ertekin ise "Bu misafirlerimiz İzmir Selçuk'tan geldiler. Kendileriyle sosyal medyada tanıştık. Bisiklet turuna çıktıklarını, Samsun Bafra'ya uğrayacaklarını söylediklerinde, misafirim olabileceklerini söyledim. Konaklama için bir bisiklet bahçemin olduğunu biliyorlardı. Şimdi geldiler. Ağırladık, çayımızı demledik. Ateşimizi yaktık, çadırlarını kurduk" şeklinde konuştu.

Bir gece Bafra'da konaklayan Balım çiftti, sabah yola çıkarak Sinop'a pedal çevirdiler. Sinop üzerinden Kastamonu, Karabük, Safranbolu, Bartın, Amasra, Zonguldak ve 25 Haziran'da davetli oldukları Keşan Festivali'nde olmayı hedefliyorlar. Turu oradan da İzmir'de bitirecekler. - SAMSUN

