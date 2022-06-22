'Pedal Arkadaşım' Belgeseli, Antalyalı İzleyiciyle Buluştu

Avrupa Birliği Sivil Düşün programı kapsamında hazırlanan "Pedal Arkadaşım" Belgeseli, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ilk kez izleyici ile buluştu. Engelli bireylerin de bisiklet kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinlik kapsamında önce iki kişilik bisikletlerle farkındalık sürüşü, ardından da belgesel gösterimi yapıldı.

Bisikleti ve bisikletli ulaşımı sevdirmek mottosuyla yola çıkan "Antalya Bisiklet Sevenler" grubu Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda bisiklet turu düzenledi. Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği'nden katılan görme engelli bireyler, Antalya Bisiklet Sevenler Grubu'nda yer alan tandem bisikletlere binerek etkinliğe eşlik etti. Atatürk Parkı'ndan başlayan sürüş, Atatürk Kültür Merkezi'nde son buldu.

BELGESEL İLK KEZ İZLEYİCİ İLE BULUŞTU

Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği üyelerinin düzenlediği mini konserde birbirinden güzel halk türküleri ve şarkılar çalındı. Görme engellilerden oluşan koro farklı yörelere ait türküleri seslendirdi. Mehmet Ender Cebeci tarafından hazırlanan "Pedal Arkadaşım "isimli belgesel de ilk kez izleyici ile buluştu. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte tandem bisikletlerle yaptıkları yolculukları, pedal arkadaşlıklarını konu alan ve önemli mesajlar veren belgesel ilgiyle izlendi. Belgesel gösterimi sonunda Mahmut Ender Cebeci, izleyici ile interaktif bir sohbet gerçekleştirdi.

"SİZLERİN VARLIĞIYLA GURUR DUYUYORUZ"

Etkinliğe katılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan da belgesel de emeği geçenleri kutladı. Arslan, engelli ve engelsiz bireylerin birlikte hareket ederek nelerin üstesinden gelebileceğini gördüklerini belirterek, "Sizlerin varlığıyla gurur duyuyoruz. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek ve farkındalığı artırabilmek için yapmış olduğunuz bu çalışma için hepinizi tebrik ediyorum" dedi.

ANKA / Yerel