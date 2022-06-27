PEAK, Batı Karadeniz'e hareket etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

PEAK, Batı Karadeniz'e hareket etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
PEAK, Batı Karadeniz'e hareket etti

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri(PEAK) Batı Karadeniz'de etkili olan sel taşkınları sebebiyle afetin yaşandığı bölgeye hareket etti.

Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri(PEAK) Batı Karadeniz'de etkili olan sel taşkınları sebebiyle afetin yaşandığı bölgeye hareket etti.

Pendik AKOM'dan öğle saatlerinde hareket eden PEAK ekipleri, sel taşkınlarının yaşandığı Batı Karadeniz bölgesine doğru yola çıktı. Tam donanımlı teçhizatlarla dolu araçlar ve iş makineleriyle yola çıkan ekipler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesiyle görev yapacak. Ekipler, şiddetli yağış sonrası olumsuzlukların yaşandığı bölgelerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunacak. Ayrıca su ve gıda gibi vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayacak.

Daha önce de Kastamonu'da görev yapmışlardı

PEAK geçtiğimiz yıl da Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde sel mağdurlarına destek olmuş, AFAD koordinesiyle arama kurtarma ve lojistik faaliyetleri gerçekleştirmişti. Bölgedeki vatandaşları selden kurtarırken aynı zamanda erzak yardımında bulunmuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Batı Karadeniz Pendik Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title