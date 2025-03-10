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Pazaryerispor, Gülümbespor'u Yenerek Şampiyonluğa Yaklaşıyor

Pazaryerispor, Gülümbespor'u Yenerek Şampiyonluğa Yaklaşıyor
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Bilecik 1 Amatör B Grubunda liderlik mücadelesi veren Pazaryerispor, Gülümbespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 32'ye çıkardı ve şampiyonluk hedefine bir adım daha yaklaştı.

Bilecik 1 Amatör B Grubunda mücadele eden Pazaryerispor kendi evinde Gülümbespor karşılaşmasından galibiyetle ayrılırken, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Bilecik 1'inci Amatör B Grubu 12'inci haftasında grup lideri Pazaryerispor kendi evinde Gülümbespor'u konuk etti. Maça iyi başlayan Pazaryerispor Ferit ve Ahmet Ateş'in ilk yarıda attığı gollerle maçı 2-1 kazandı. Bu galibiyet sonrası puanını 32'e çıkaran Pazaryerispor liderliğini sürdürdü. Gruptaki diğer müsabakalarda Osmaneli Gençlerbirliği kendi evinde Bozüyük İçköyspor 1-0 yenerken, Osmanelispor deplasmanda Akpınarspor 4-0'lık skorla geçti. Bilecik Geçlerbirliğispor ise; ligden çekilen Vezirhanspor karşısında 3-0 hükmen galip sayıldı. Lider Pazaryerispor'u 26 puanla Bilecik Gençlerbirliği, 24 puanla Osmanelispor ve 21 puanla Osmaneli Gençlerbirliğispor takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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