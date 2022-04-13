Bilecik Pazaryeri ilçesinde faaliyet gösteren Pazaryeri Spor Kulübü başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Kick Boks İl Temsilcisi ve Pazaryeri Kick Boks Kulübü Antrenörü Fehmi Piliç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Sivas ilinde yapılan Okullar Gençler Türkiye Şampiyonasında Nisa İmran Torun Türkiye ikincisi, Efecan Güçlü ise Türkiye üçüncüsü oldular. Bu başarıda katkıları olan Pazaryeri Kaymakamımız Ferhat Altay, Pazaryeri Belediye Başkanımız Zekiye Tekin ve Gençlik ve Spor il Müdürümüz Yasin Özdemir'e destekleri için çok teşekkür ederiz. Ayrıca Kaymakamlığımızın himayelerinde bulunan Pazaryeri Halk Eğitim Müdürlüğümüze ve Pazaryeri Gençlik Merkezi Müdürlüklerimize verdikleri destek ve katkılar için çok teşekkür ederiz. Hiç bir başarı tesadüf değildir. Çalışarak, azim ve kararlılıkla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel