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Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, Yeni Ahududu ve Aronya Tarlalarını İnceledi

Pazaryeri Kaymakamı Kahraman, Yeni Ahududu ve Aronya Tarlalarını İnceledi
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Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, ilçede ekilmeye başlanan ahududu ve aronya tarlalarında incelemelerde bulundu ve çiftçilerle bilgi alışverişinde bulundu.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ilçede yeni ekilmeye başlanan ahududu ve aronya tarlalarında inceleme yaptı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi olan yeni ekilmeye başlayan ahududu ve aronya tarlalarında inceleme yapan Kaymakam Kahraman, çiftçilerden bilgi aldı. İlk olarak Ahmetler Köyünde üretimi yapılan ahududu tarlasını ziyaret ederek tarla sahibi Semih Kaya, akabinde, Dereköy Köyünde üretimi yapılan aronya tarlasını ziyaret ederek tarla sahibi Zeki Dündar'a bereketli bir sezon diledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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