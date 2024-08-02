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Pazaryeri'deki Yapım Çalışmaları İncelendi

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde devam eden yapım çalışmaları Kaymakam Ahmed Tayyib Kahraman tarafından incelendi. Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu ve diğer yapılar gezildi.

Bilecik'in Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Pazaryeri ilçesinde geçtiğimiz yıl yapım çalışmalarına başlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Kapalı Spor Salonu, Yeni Hükümet Konağı binasını, restorasyonu tamamlandı. Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman bu alanları gezdi. Kara Mustafa Paşa Camii ve boya ve çatı onarımı gerçekleşen Pazaryeri İlkokulunda incelemelerde bulunan Kaymakam Kahraman, yetkililerden yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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