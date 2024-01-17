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Pazarcılar, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü İfade Etti

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında pazarcı esnafı, vatandaşların alım gücünün düştüğünü ve hatta maydanozun bile pazarlık konusu olduğunu belirtti.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında pazarcı esnafı vatandaşların alım gücünün iyice düştüğünü ifade etti. Maydanozu bile ikiye bölmesini isteyen müşterilerin olduğunu belirten pazarcı Semih Kocaman, "Vatandaşın birisi sabah gelmiş '2 buçuk liraya olur mu, 2 liraya olur mu maydanoz' diyorlar. Pazarlık yapıyorlar, maydanozda dahi pazarlık yapılıyor, artık milletimizin alım gücü yok. Milletimizin durumu kötü. Maydanozu ikiye mi bölelim yani, 'maydanozu ikiye böl' diyor bana" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında pazarcı esnafı vatandaşlarının alım gücünün iyice düştüğünü, kimi müşterilerin 250 gram ıspanak, kimi müşterilerin ise maydanozun yarısını almak istediğini ifade etti.

"MÜŞTERİ 250 GRAM ISPANAK İSTİYOR"

Pazarcı Semih Kocaman şunları söyledi:

"Kadirli'nin semt pazarında mandalina satıyorum. Mandalinaya 5 lira diyorum ama milletimiz pahalı sanıyor. Diyor ki, '5 liraya mandalina mı olur', 'mandalina pahalı' diyor. Portakal her yerde 10 lira, 7 lira, 7,5 lira olurken bizde portakal 5 lira ama milletimiz herkes pahalı sınıyor. Alım gücü yok milletimizin. Ispanağı pazarda 10 liraya satıyoruz. Ispanağı vatandaşımız birisi sabahleyin gelmiş, '250 gram ıspanak verir misin' diyor. Topu bozduruyorlar. Yani ıspanağı bile 10 liraya pahalı sınıyorlar. 5 liraya aldığımız mandalinayı tekrardan 5 liraya veriyoruz. Sabahleyin vatandaşın birisi gelmiş 'şu maydanozu 2 liralık yapar mısın, 2 lira param var' diyor. Maydanozun topunu bile bozmaktayım. Şu anda maydanozu gerçekten, maydanozu 5 liraya aldım ama ne yapalım alım gücü yok milletimizin. O yüzden maydanozu tekrardan 5 liraya aldığım fiyata veriyorum. Vatandaşın birisi de sabah gelmiş '2 buçuk liraya olur mu', '2 liraya olur mu maydanoz' diyorlar. Pazarlık yapıyorlar, maydanozda dahi pazarlık yapılıyor artık milletimizin alım gücü yok. Milletimizin durumu kötü. Maydanozu ikiye mi bölelim yani, 'maydanozu ikiye böl' diyor bana."

"EMEKLİ YETİREMİYOR"

Başka bir pazarcı esnafı Sultan Ülger ise "Ben pazarda satıcıyım, yeşillik satıyorum. Emekliler çok pahalı sınıyorlar, 5 lira diyorum alamıyorlar. Portakala 7 buçuk lira diyorum 'pahalı' diyorlar, '5 liraya ver' diyorlar. O da kurtarmıyor ne yapayım? Ben de şimdi yaşlılık maaşı alıyorum o da yetmiyor zaten. Yaşlılık maaşı başka bir şey yok o da burada yeşillik satıyorum işte. Emekli yetiremiyor. Bizim de var emeklimiz İstanbul'da 'yetiremiyorum' diyor. Ne yapacaksın" şeklinde konuştu.

Kaynak: ANKA / Yerel

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