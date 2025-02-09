Pazarcı Tuncay Pınar'dan İzinsiz Tüketenlere Dikkat Çekici Uyarı

Aydın'da semt pazarlarında pazarcılık yapan ve satışını yaptığı ürünlerine yazdığı dikkat çekici etiketlerle tanınan Tuncay Pınar, bu sefer de son dönemde ürünlerini izinsiz olarak tatmak isteyen müşterilerine karşı duyduğu rahatsızlıkla ilgili olarak çiğ fıstıklarının üzerine yazdığı uyarıcı mesajlarla dikkatleri üzerine çekti.

6 yıldır semt pazarlarında pazarcılık yapan 46 yaşındaki Tuncay Pınar, yerel şive ile yazdığı etiketler ile görenleri gülümsetiyor. Pınar son zamanlarda ürünlerini izinsiz olarak tatmak isteyen sayısı giderek artan müşterilerine karşı duyduğu rahatsızlığı yine kendine has yöntemle dile getiriyor. Fıstığın kendi malı olmadığını kendisinin de belirli bir ücretle alıp sattığını belirterek 'lütfen izinsiz yemeyin, alacak olanlar da 1 adet yesin' yazan etiketler aracılığı ile müşterilerine mesaj vermek isteyen Pınar, bu durumun pazarcılar için sıkça karşılaşılan bir problem olduğunu belirtti. Fıstık almak isteyen bazı müşterilerin hiç sormadan ürünleri avuçlayıp tükettiklerini, bunun da hem hijyenik olmayan bir davranış hem de işin ekonomik yönü açısından sorun oluşturduğunu ifade etti.

"Kırmak istemiyorum ama üzülüyorum"

Müşterilerini kırmak istemediğini ancak kendisinin de zor durumda kaldığını belirten Tuncay Pınar, "Pazar yerlerinde birçok müşteri ürünlere dokunmayı, elle test etmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Bu tür davranışlar alışveriş yapan diğer müşteriler için rahatsızlık oluşturuyor. Özellikle kuru gıda ürünlerinin insanların ellerine değdikçe hijyen sorununa yol açıyor. Bu durum diğer domates, salatalık, patlıcan, biber gibi ürünlerde de aynı. Almak isteyenlerin yanında sadece tadına bakmak için izinsiz avuçlayarak alanlarda oluyor. Açık olarak koymasam almıyorlar, paketleyince de beğenmiyorlar. Bizler onları kırmak istemiyoruz ama bu duruma da üzülüyoruz. Bu etiketler sayesinde izinsiz almalarının önüne geçtiğim için kendi adıma memnunum" diye konuşarak hem pazarcıların hem de vatandaşların bu konularda daha duyarlı olmalarını rica etti. - AYDIN