İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi

İstanbul ve İzmir'den gelen görüntüler milyonları tedirgin etti
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Dünyayı tedirgin eden 7.6'lık deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı

Pazarcı Tuncay Pınar'dan İzinsiz Tüketenlere Dikkat Çekici Uyarı

Pazarcı Tuncay Pınar'dan İzinsiz Tüketenlere Dikkat Çekici Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da pazarcılık yapan Tuncay Pınar, ürünlerini izinsiz tatmak isteyen müşterilere karşı duyduğu rahatsızlığı çiğ fıstıklarının üzerine yazdığı dikkat çekici etiketlerle dile getiriyor. Hijyen ve ekonomik sorunlara dikkat çeken Pınar, müşterilerden daha duyarlı olmalarını talep etti.

Aydın'da semt pazarlarında pazarcılık yapan ve satışını yaptığı ürünlerine yazdığı dikkat çekici etiketlerle tanınan Tuncay Pınar, bu sefer de son dönemde ürünlerini izinsiz olarak tatmak isteyen müşterilerine karşı duyduğu rahatsızlıkla ilgili olarak çiğ fıstıklarının üzerine yazdığı uyarıcı mesajlarla dikkatleri üzerine çekti.

6 yıldır semt pazarlarında pazarcılık yapan 46 yaşındaki Tuncay Pınar, yerel şive ile yazdığı etiketler ile görenleri gülümsetiyor. Pınar son zamanlarda ürünlerini izinsiz olarak tatmak isteyen sayısı giderek artan müşterilerine karşı duyduğu rahatsızlığı yine kendine has yöntemle dile getiriyor. Fıstığın kendi malı olmadığını kendisinin de belirli bir ücretle alıp sattığını belirterek 'lütfen izinsiz yemeyin, alacak olanlar da 1 adet yesin' yazan etiketler aracılığı ile müşterilerine mesaj vermek isteyen Pınar, bu durumun pazarcılar için sıkça karşılaşılan bir problem olduğunu belirtti. Fıstık almak isteyen bazı müşterilerin hiç sormadan ürünleri avuçlayıp tükettiklerini, bunun da hem hijyenik olmayan bir davranış hem de işin ekonomik yönü açısından sorun oluşturduğunu ifade etti.

"Kırmak istemiyorum ama üzülüyorum"

Müşterilerini kırmak istemediğini ancak kendisinin de zor durumda kaldığını belirten Tuncay Pınar, "Pazar yerlerinde birçok müşteri ürünlere dokunmayı, elle test etmeyi alışkanlık haline getirmiş durumda. Bu tür davranışlar alışveriş yapan diğer müşteriler için rahatsızlık oluşturuyor. Özellikle kuru gıda ürünlerinin insanların ellerine değdikçe hijyen sorununa yol açıyor. Bu durum diğer domates, salatalık, patlıcan, biber gibi ürünlerde de aynı. Almak isteyenlerin yanında sadece tadına bakmak için izinsiz avuçlayarak alanlarda oluyor. Açık olarak koymasam almıyorlar, paketleyince de beğenmiyorlar. Bizler onları kırmak istemiyoruz ama bu duruma da üzülüyoruz. Bu etiketler sayesinde izinsiz almalarının önüne geçtiğim için kendi adıma memnunum" diye konuşarak hem pazarcıların hem de vatandaşların bu konularda daha duyarlı olmalarını rica etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ferdi Tayfur'un LÖSEV'e bağışladığı 8 villanın akıbeti belli oldu
img

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
img

Eski ülkü ocakları başkanı ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters yöne giren maganda 'O telefonu kırarım' deyip çocuğun önünde saldırdı

Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip saldırdı
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler
Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı

Tartışma futbol sahalarından Meclis'e sıçradı
Araçta sigara içen taksi şoförü, pişkinliğiyle pes dedirtti

"Takside sigara içmeyin" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.