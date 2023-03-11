Pazar esnafı kuraklık nedeniyle endişeli

ERZİNCAN - Erzincan'da belirli günlerde ve muhtelif yerlerde kurulan semt pazarlarında ki esnaf, kış sezonunda kar yağışlarının mevsim normallerinin altında olması nedeniyle kuraklık endişesi güdüyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yağışların mevsim normallerinin çok altında olması nedeniyle pazarcılık yaparak geçimini sağlayan esnafta kuraklık endişesi başladı. Tek umutlarının mart ve nisan aylarında beklenen yağışlar olduğunu söyleyen pazar esnafı, yağışlar gerçekleşmezse önümüzdeki sezonda hem pahalılığın artacağını hem de satışların düşeceğini belirtti.

'Nisan yağmurlarını bekliyoruz'

Yarım asırdır pazarcılık yaparak geçimini sağlayan Necmi Okumuş, nisan ayında yağacak yağmuru beklediklerini belirterek, "Su olmadığı zaman hiçbir şey olmuyor. Tarlada verim olmadığı zaman çiftçi biter. Bu sene yağışların olmaması nedeniyle olacak kuraklık en çok bizi etkileyecek. Su yok ama yine de takdir-i ilahi. Allah'tan bekliyoruz belki bu nisan yağmurları yağar diye" dedi.

'Buğday tohumları tarlalarda kaldı'

30 senedir semt pazarlarında tezgah açan Ayhan Ateş ise, "Köylerde kar olmayınca buğdaylarda, arpalarda hep kesik var. Buğdayın yorganı kardır. Bunlar olmayınca da kuraklıktan dolayı hiçbir şey büyümemiş. Şuanda da buğdayın tohumu tarlalarda duruyor. Yağışlar olmayınca hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Su olmayınca hiçbir şey olmuyor, bir şey bitmiyor. Yani yağış şart, yağış olmayınca bu fiyatlarda da artış olur. Bu diğer ürünlerinde fiyatlarına yansıyacak. Buğday bugün 10 liraysa yarın 20 lira olacak. Arpayı almaya milletin gücü yetmeyecek. Daha sonra yeme zam gelecek. Ondan sonra da süte zam gelecek. Yoğurta zam gelecek, yağa zam gelecek. Bunları hep etkileyecek. Onun için hepsinin başı yağış" diye konuştu.

Öte yandan pazarda sebze ve meyvelerin ise fiyatları şu şekilde;

Domates, biber, salata ve patlıcan 20 TL, marul tane 10-15 TL, yeşil soğan, brokoli, kabak, karnabahar, karalahana, turp, lahana, pırasa, turp, ıspanak ve patates 10 TL, havuç 15 TL, kuru soğan 17,5 TL, limon 7,5 TL, portakal 12,5 TL, dere otu 7,5 TL, maydanoz, tere, nane ve roka da 5 TL.