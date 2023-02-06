Payas'ta çöken 3 katlı binadan 4 cenaze çıkarıldı
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Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde çöken 3 katlı binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde, Hatay'ın Payas ilçesindeki 3 katlı müstakil bir bina çöktü. Yenişehir Mahallesi'nde çöken binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarılırken, 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yaralılar bekleyen ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılırken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel