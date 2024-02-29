Üye Girişi
Haberler

PAÜ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Ziyaretler

Güncelleme:

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sağlık sektöründe nitelikli profesyoneller olarak yetiştirilmek için yapılan ziyaretlerle pratik deneyim kazanıyor.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini sadece akademik değil, aynı zamanda pratik alanda da donatarak sağlık sektöründe nitelikli profesyoneller olarak yetiştirmeye devam ediyor.

PAÜ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSMYO) Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı öğretim üyeleri; Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selma Vuruşaner, Program Başkanı Öğr. Gör. Büşra Değirmenciler, Öğr. Gör. Bengisu Belirdi Özkurt ve Öğr. Gör. Şeref Duhan Altuğ önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini sadece akademik değil, aynı zamanda pratik alanda da donatarak sağlık sektöründe nitelikli profesyoneller olarak yetiştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaretler, öğrencilerin yaşlı bakımı alanındaki bilgi ve deneyimlerini artırarak onları daha donanımlı bir şekilde iş hayatına hazırlamak adına önemli bir adım özelliği taşıyor.

Öğrencilerinin eğitim ve staj süreçlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında DSHMYO öğretim üyeleri; Denizli'deki Özel Denizli İlkbahar Yaşlı Bakım Evi'ni ve kurucusu Serkan Aktaş'ı, Özel Umut Dünyam Yaşlı Bakım Evi'ni ve kurucusu Avni Şirin ile Sorumlu Müdür Merve Öz'ü ziyaret etti. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ve müdürü Sema Aydın'ı da ziyaret ettiler.

Öğrencilerin saha deneyimi kazanmalarını sağlamak, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamaya dönüştürmelerine yardımcı olmak ve sektördeki güncel uygulamaları gözlemlemelerini desteklemek amacı ile düzenlenen ziyaretlerde, öğretim üyeleri bu etkinliklerle öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

Ziyaret sırasında, staj yapacak öğrenciler için ve mezun olacak öğrenciler için önemli bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri, öğrencilerin alanlarıyla ilgili pratik deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla mevcut uygulamaları yakından incelediler ve yerinde değerlendirmelerde bulundular. Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmelerde, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek ve yaşlı bireylere daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamak adına önemli adımların atıldığı vurgulandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Pamukkale Üniversitesi Denizli Eğitim Yerel Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Ordu Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Ordu adayı Zeynep Toptaş Yılmaz ve Necmettin Durmuş kimdir? Survivor'da Sema'dan dayak yiyen Pınar'ın eşi ve kardeşi ne dedi, neler söylediler? DEM Parti Niğde Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Niğde adayı Başak Caner Aktaş ve Hacı Zırığ kimdir? İstanbul uçak seferleri iptal edildi mi? 2024 İptal edilen uçak seferleri! İstanbul hangi uçak seferleri iptal oldu? KİRALARA YÜZDE 25 ZAM SINIRI KALKIYOR MU? Bakan Tunç ne dedi? Yüzde 25 kira artış oranı uzatılacak mı, son durum ne? DEM Parti Nevşehir Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Nevşehir adayı Helin Elif Geyik ve Erdem Eren Bektaş kimdir? Meral Danış Beştaş kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Meral Danış Beştaş kaç yaşında, nereli? Meral Danış Beştaş biyografisi! SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? Survivor'da eleme potasına hangi yarışmacılar girdi? OKUL ARA TATİLİ NE ZAMAN? Okullarda ara tatil var mı, hangi tarihte yapılacak? 2024 YSK seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? Nerede oy kullanacağım? E-devlet seçmen kaydı sorgulama ekranı! Seçmen kağıdı ve kimlik olmadan oy kullanılır mı? Oy kullanmak için hangi belgeler gerekli olacak? TAŞ KAĞIT MAKAS DİZİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI | Taş Kağıt Makas hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Bekir Aksoy kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Bekir Aksoy kaç yaşında, nereli? Bekir Aksoy biyografisi! Emekliye seyyanen zam var mı? Emekliye seyyanen zam yapılacak mı, son durum ne? İstanbul'da yoğun sis etkisi: Ulaşımı etkiledi mi, seferler iptal mi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title