PAÜ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Ziyaretler

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini sadece akademik değil, aynı zamanda pratik alanda da donatarak sağlık sektöründe nitelikli profesyoneller olarak yetiştirmeye devam ediyor.

PAÜ Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (DSMYO) Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı öğretim üyeleri; Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selma Vuruşaner, Program Başkanı Öğr. Gör. Büşra Değirmenciler, Öğr. Gör. Bengisu Belirdi Özkurt ve Öğr. Gör. Şeref Duhan Altuğ önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Denizli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, öğrencilerini sadece akademik değil, aynı zamanda pratik alanda da donatarak sağlık sektöründe nitelikli profesyoneller olarak yetiştirmeye devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaretler, öğrencilerin yaşlı bakımı alanındaki bilgi ve deneyimlerini artırarak onları daha donanımlı bir şekilde iş hayatına hazırlamak adına önemli bir adım özelliği taşıyor.

Öğrencilerinin eğitim ve staj süreçlerini güçlendirmek amacıyla düzenlenen ziyaretler kapsamında DSHMYO öğretim üyeleri; Denizli'deki Özel Denizli İlkbahar Yaşlı Bakım Evi'ni ve kurucusu Serkan Aktaş'ı, Özel Umut Dünyam Yaşlı Bakım Evi'ni ve kurucusu Avni Şirin ile Sorumlu Müdür Merve Öz'ü ziyaret etti. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Denizli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ve müdürü Sema Aydın'ı da ziyaret ettiler.

Öğrencilerin saha deneyimi kazanmalarını sağlamak, öğrencilerin teorik bilgilerini pratikte uygulamaya dönüştürmelerine yardımcı olmak ve sektördeki güncel uygulamaları gözlemlemelerini desteklemek amacı ile düzenlenen ziyaretlerde, öğretim üyeleri bu etkinliklerle öğrencilerin mesleki gelişimine katkı sağlamayı hedefledi.

Ziyaret sırasında, staj yapacak öğrenciler için ve mezun olacak öğrenciler için önemli bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Öğretim üyeleri, öğrencilerin alanlarıyla ilgili pratik deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla mevcut uygulamaları yakından incelediler ve yerinde değerlendirmelerde bulundular. Ziyaretin ardından yapılan değerlendirmelerde, öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirmek ve yaşlı bireylere daha iyi hizmet verebilmelerini sağlamak adına önemli adımların atıldığı vurgulandı. - DENİZLİ