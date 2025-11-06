Haberler

Patnos'taki Trafik Kazalarında Artış: Sorun Sürücü Bilinçsizlikleri

Patnos'taki Trafik Kazalarında Artış: Sorun Sürücü Bilinçsizlikleri
Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde modern yollar ve geliştirilmiş trafik işaretlerine rağmen kazalarda artış yaşanıyor. Uzmanlar, sürücülerin eğitimsizliğini ve trafik bilincini yetersiz buluyor. Çeşitli trafik ihlalleri, kazaların ana sebebi olarak öne çıkıyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde son yıllarda trafik kazalarında belirgin bir artış yaşanıyor. İlçe genelinde yolların büyük ölçüde yenilenmiş olmasına, trafik işaretlerinin modernleştirilmesine ve denetimlerin sıklaştırılmasına rağmen kazaların önüne geçilemiyor. Uzmanlara göre bu durumun temel nedeni sürücülerin eğitimsizliği ve trafik bilincinin yetersizliği.

Patnos'ta yapılan modern yol çalışmaları, asfalt düzenlemeleri ve sinyalizasyon sistemleri, güvenli bir trafik akışı sağlamayı hedeflese de, sürücülerin kurallara uymaması kazaların ana sebebi olmaya devam ediyor. İlçe genelinde meydana gelen kazaların büyük kısmında ışıklara uymama, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma, sinyal vermeden şerit değiştirme ve emniyet kemeri takmama gibi ihmaller ön plana çıkıyor.

Trafik ekiplerinin yaptığı denetimlerde birçok sürücünün özellikle şehir içi trafikte kuralları hiçe saydığı, dikkatsiz ve kontrolsüz sürüş sergilediği tespit ediliyor. Bu durum, hem sürücülerin hem de yayaların can güvenliğini ciddi şekilde tehdit ediyor.

Patnos halkı, her geçen gün artan kazalardan büyük endişe duyduklarını belirtiyor. Vatandaşlar, "Yollarımız artık çok düzgün ama kazalar azalmıyor. Sorun yol değil, sürücülerdeki bilinç eksikliği" diyerek tepkilerini dile getiriyor.

Yetkililer ise trafik bilincinin yalnızca cezalarla değil, eğitim, bilinçlendirme ve erken yaşta verilen trafik kültürü ile geliştirilebileceğine dikkat çekiyor. İlçede son dönemde yapılan farkındalık çalışmalarının artırılması gerektiğini belirten trafik görevlileri, vatandaşların kurallara uyması halinde kazaların büyük ölçüde azalacağı görüşünde.

Patnos'ta artan trafik kazaları, teknolojik altyapı ve düzgün yolların tek başına güvenliği sağlamaya yetmediğini bir kez daha gösteriyor. Uzmanlar, direksiyon başına geçen her sürücünün öncelikle kendi ve başkalarının hayatını koruma sorumluluğunu taşıması gerektiğini hatırlatıyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
