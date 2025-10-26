Haberler

Patnos'ta Şeker Pancarı Hasadı Başladı, Çiftçiler Verimden Şikayetçi

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde şeker pancarı hasadı devam ederken, çiftçiler bu yıl verimden memnun olmadıklarını ifade ediyor. Uygun hava koşullarının olmaması ve emeklerinin karşılığını alamamaları nedeniyle endişeliler.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde şeker pancarı hasadı hız kesmeden başladı. İlçedeki üreticiler, tarlalarına inerek sezonun ilk mahsullerini toplamaya koyuldu.

Patnoslu çiftçiler, bu yılki hasattan geçen yıllara göre oldukça memnun olmadıklarını ifade ediyor. Mustafa Sevinç adlı çiftçi, bu yıl şeker pancarı sökümünde verimlerinin verimin geçen yıllara oranla düşük olduğunu belirterek uygun hava koşullarının üretime destek sağlamadığını ve yoğun emeklerinin karşılığını almamaktan dolayı mutlu olmadıklarını ifade etti.

Pancarın Patnos'un tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olmayı sürdürürken, hem ilçe ekonomisine hem de bölgedeki istihdama ciddi katkılar sunmaya devam ediyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
