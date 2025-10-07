Patnos'ta Öğrenciler Filistin için Dayanışma Etkinliği Düzenledi

Haberler

Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrenciler, Filistin'e insani yardım ulaştıran Küresel Sumud Filosu'na destek vermek amacıyla bir araya gelip etkinlik düzenledi. Programda dua edilirken, resim sergileri ve bayrak açma ile protesto gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde öğrenciler, Filistin'e ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek için bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında Patnos'taki İbni Sina Meslek Lisesin'de öğrenciler okul bahçesinde bir araya geldi.

Patnos İlçe Müftülüğü İmam-Hatip'i Yusuf Sağlam'ın yaptığı konuşma ve okunan Kuranı Kerimin tilavetinin ardından Filistin için dualar edildi.

Filistin konulu resim sergisi açılırken, Türk ve Filistin bayrağı açarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail'in saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na destek mesajı gönderdi.

Öğrenciler okulda Türk ve Filistin bayrakları açılarak İsrail'i protesto ettiler. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
