Patnos'ta Kış Hazırlıkları: Vatandaşlar Bacalarını Temizliyor

Patnos'ta Kış Hazırlıkları: Vatandaşlar Bacalarını Temizliyor
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaklaşan kış mevsimi nedeniyle vatandaşlar bacalarını temizleyerek güvenli ısınmayı sağlamak ve olası riskleri önlemek için çalışmalara hız verdi.

Patnos'ta vatandaşlar, yaklaşan kış öncesi bacalarını temizleyerek hem güvenli ısınmayı hem de olası risklerin önüne geçmeyi hedefliyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, evlerinde bacaları temizleme ve bakım çalışmalarına hız verdi. Soğuk havalarda güvenli bir şekilde ısınmak isteyen ilçe sakinleri, bacalarını düzenli olarak temizleyip kontrol ederek olası yangın ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlem alıyor.

Kış hazırlıklarını kendi imkanlarıyla sürdüren vatandaşlar, tıkanmış veya kirli bacaların ciddi riskler doğurabileceğini belirterek, her yıl kış başlamadan temizlik yapılmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlar, "Bacalarımızı düzenli olarak temizliyoruz. Bu hem ısınmamız hem de güvenliğimiz açısından hayati bir konu" ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
