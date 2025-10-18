Patnos'ta Kış Hazırlıkları: Vatandaşlar Bacalarını Temizliyor

Patnos'ta vatandaşlar, yaklaşan kış öncesi bacalarını temizleyerek hem güvenli ısınmayı hem de olası risklerin önüne geçmeyi hedefliyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, evlerinde bacaları temizleme ve bakım çalışmalarına hız verdi. Soğuk havalarda güvenli bir şekilde ısınmak isteyen ilçe sakinleri, bacalarını düzenli olarak temizleyip kontrol ederek olası yangın ve karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı önlem alıyor.

Kış hazırlıklarını kendi imkanlarıyla sürdüren vatandaşlar, tıkanmış veya kirli bacaların ciddi riskler doğurabileceğini belirterek, her yıl kış başlamadan temizlik yapılmasının önemine dikkat çekti. Vatandaşlar, "Bacalarımızı düzenli olarak temizliyoruz. Bu hem ısınmamız hem de güvenliğimiz açısından hayati bir konu" ifadelerini kullandı. - AĞRI