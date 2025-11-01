Patnos'ta Kadınlar İçin Yeni Kurslar İçin Değerlendirme Toplantısı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde ADEM Merkezlerinde açılacak kurslar öncesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Patnos Aile Destek Merkezi (ADEM-1) ve ADEM-2 bünyesinde açılacak yeni dönem kursları öncesinde usta öğreticiler ile bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu'nun eşi Merve Kazez Dertlioğlu da katıldı. ADEM merkezlerinde yürütülecek kurslar, eğitim planlamaları ve kadınların kişisel gelişimine yönelik projeler hakkında verimli bir görüşme yapıldı.

Toplantıda, kursların kadınların mesleki becerilerini artırarak üretime katılımlarını desteklemesi ve sosyal hayata daha aktif şekilde dahil olmalarını sağlaması hedeflendi.

Verimli geçen toplantının ardından, ADEM-1 ve ADEM-2 yöneticileri tarafından Sayın Merve Kazez Dertlioğlu'na merkezin adına teşekkür edilerek çiçek takdiminde bulunuldu.

Dertlioğlu, kadınlara yönelik eğitim ve istihdam çalışmalarına verdiği desteği sürdüreceğini ifade ederek, tüm kursiyer ve usta öğreticilere başarılar diledi. - AĞRI