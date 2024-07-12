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Patnos'ta Enerji Kesintilerine Protesto

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Türkiye Patnoslular Platformu, ilçede yaşanan enerji kesintilerini protesto etti. Platform üyeleri, Aras EDAŞ'ın ilçe binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

Türkiye Patnoslular Platformu, ilçede yaşanan enerji kesintilerini protesto etti.

Aras EDAŞ'ın ilçe binası önünde toplanan Türkiye Patnoslular Platformu üyeleri ellerindeki pankartlarla yaşanan enerji kesintilerine tepki gösterdi, şirketin uygulamalarına basın açıklamasıyla tepki koydu.

Yapılan basın açıklamasında ilçenin son günlerde elektriksiz bırakılarak bu uzay çağında karanlığa mahkum edildiğini belirtilerek, "Bu çağda bu zulüm kabul edilmezdir. İhmal edilmiş olan alt ve üst yapı yatırımlarının biran önce yapılmasını istiyoruz. Sayısı git gide azalan biz göç etmemiş olanlar da çaresiz kalıp göç etmek istemiyoruz. İfade etmek istiyoruz ki; Patnos'ta yaklaşık 50 bin elektrik abonesi olduğu gerçeğini idrak edememiş olacak ki bunca aboneyi, bunlara bağlı yaşayan çoluğu çocuğu mağdur etmekten çekinmeyen bir şirket var. Asılı bir çamaşır ipinin bile kopmayacağı kadar zayıf bir rüzgar ile ilkel ve çarpık haldeki tellerin kopması ya da kötü hava koşulları gibi gerekçelerin ardına saklanan şirket ve şirketin işbirliği içinde olduğu mekanizmalar kentimizi günlerce elektriksiz bırakıyor. Öğrenciler ders çalışamıyor. Elektrik ile çalışanlar paydos etmek zorunda kalıyor. Solunum cihazına bağlı hastalarımız ölüyor" denildi.

Patnos'taki yıllık ortalama elektrik kesintisinin Türkiye ortalamasının 3 katı olmasını kabul etmediklerini dile getiren Platform üyeleri, "Bu husus yağmurla, çamurla, karla, rüzgarla açıklanamaz. Memleketimizin iklimi bellidir, yetkililer önlem almalıdır. Bir diğer husus; Elektrikler kesildiği gibi müşteri hizmetleri hattı telefonu bant kaydına emanet ediyor. Derdimizi anlatacak, meselenin sebebini öğrenecek muhatap bulamıyoruz. Bu kurum her ay yüklü miktarda fatura gönderip borçlandırdığı bizlere toplasanız senede 3 gün elektrik vermediği gibi, biz açıklama yapmayı da çok görüyor. Hastaların mağduriyetinden, esnafların paydos etmesine, çocukların ders çalışamamasından, beyaz eşyaların motor yakmasına kadar bu kurumun sebep olduğu maddi kayıpların yanı sıra telafi edilemez manevi kayıpları protesto ediyor ve kabul etmiyoruz" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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