Patnos'ta Elektrik Dağıtım Altyapısında İyileştirmeler ve Yatırımlar

Ağrı'nın Patnos ilçesinde elektrik dağıtım hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Aras EDAŞ'ın bölgede yürüttüğü altyapı yenileme, bakım ve güçlendirme faaliyetleri sayesinde ilçede enerji akışı daha güvenilir hale gelirken, tüketicilerin hizmet memnuniyeti de belirgin şekilde yükseldi.

Enerji arz güvenliği her geçen yıl güçleniyor

Patnos genelinde gerçekleştirilen hat yenileme, bakım ve şebeke düzenleme çalışmaları, ilçede enerji arz güvenliğinin önemli ölçüde artmasına katkı sağlıyor. Yapılan yatırımlar sayesinde kesinti sürelerinde düşüş yaşanırken, enerji kalitesi, hem kent merkezinde hem de kırsal bölgelerde daha kararlı bir yapıya kavuştu.

Patnos'un enerji altyapısında büyük dönüşüm

Patnos'taki gelişmeleri değerlendiren Genel Müdür Fikret Akbaş: "Devirden (2013 yılından) bu yana Patnos'a yapılan toplam yatırım tutarı 770 milyon TL'ye ulaştı. Yine aynı dönemde gerçekleştirdiğimiz bakım çalışmalarının maliyeti ise 257,4 milyon TL oldu. Bu kapsamlı çalışmalarımızın sonucunda 2013 yılında yüzde 82 seviyesinde olan kayıp-kaçak oranını bugün yüzde 49 seviyesine kadar düşürdük. Ayrıca geçmişte ortalama 6 saate ulaşan arıza giderme süresini de yaptığımız iyileştirmelerle birlikte 2 saat 15 dakikaya kadar indirdik" dedi.

Akbaş ayrıca: "İlçemizde gerçekleştirilen yatırımlar hem hizmet kalitemizi hem de şebeke dayanıklılığımızı önemli ölçüde artırdı. Patnos'un enerji altyapısında son yıllarda ciddi bir ilerleme kaydettik. Bu gelişimi sürdürülebilir bir yaklaşımla devam ettiriyoruz. Planladığımız yatırımlar doğrultusunda, önümüzdeki dönemde de aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Geniş ve güçlü dağıtım ağıyla daha aydınlık bir ilçe

Patnos'un enerji altyapısı bugün geniş kapsamlı ve güçlü bir dağıtım ağına sahip durumda. İlçede hizmet veren 20.440 sokak lambası, yaşam alanlarının daha güvenli ve aydınlık olmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra 2.060 kilometrelik dağıtım hattı, 43.278 direk, 646 box (Elektrik dağıtım kutusu) ve 805 trafo ilçeye enerji sağlayan kapsamlı altyapının temel unsurlarını oluşturuyor.

Elektrik dağıtım altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurgulayan şirket, Patnos'ta kaliteli ve sürdürülebilir enerji hizmeti sunma hedefinin değişmeden devam edeceğinin altını çiziyor. - AĞRI