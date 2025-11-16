Haberler

Patnos Spor ve Gençlik Merkezi'nde Sinema Buluşması Coşkusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düzenlenen sinema etkinliği, çocuklar ve annelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, toplumsal birlikteliğin önemi bir kez daha vurgulandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesindeki Patnos Spor ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sinema buluşması, yoğun katılımın sağlandığı sıcak bir atmosferde gerçekleştirildi.

Merkezde oluşturulan salonda çocuklar gösterilen filmle keyifli anlar yaşarken, onlara eşlik eden anneler de sergilenen sahnelere kahkahalarıyla ortak oldu. Etkinlik süresince oluşan samimi ortam, merkezin toplumsal birlikteliğe katkısını bir kez daha ortaya koydu.

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Fatih Alparslan, merkezinin yalnızca bir yapıdan ibaret olmadığını belirterek, "Burası dostluğun, paylaşmanın ve birlikte eğlenmenin adresi haline geldi" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı

Yasemin Ergene'nin kızları annelerini solladı
Şanlıurfa'da hava kompresörüyle işkence iddiası: 15 yaşındaki çırak ağır yaralandı

Küçük çocuğun ellerini bağlayıp kompresörle hava bastılar
E-Devlet'te bu detaya mutlaka dikkat! Ufak bir hata emekliliğinizi yakabilir

Mutlaka e-Devlet'ten kontrol edin! Bu hata emekliliğinizi yakabilir
Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi

Genç kızın bağırarak söylediğine kimse bir şey demedi
39'luk Dzeko attığı gollerle tarih yazıyor! Adım adım Dünya Kupası

39'luk Dzeko tarih yazıyor
Sadettin Saran'dan Lewandowski sorusuna tek cümlelik yanıt

Lewandowski Fenerbahçe'ye gelecek mi? Saran'dan tek cümlelik yanıt
Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına gönderme

Kaos bitmiyor! Doğukan Güngör'den rol arkadaşına olay gönderme
Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu

Muazzez Abacı'ya veda! Emel Sayın gözyaşlarına boğuldu
Avrupa basını, Bizim Çocuklar'ın başarısını konuşuyor

Avrupa Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.