Patnos Life AVM Projesi Tamamlanmak Üzere

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı süren Patnos Life AVM projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Modern mimarisiyle dikkat çeken AVM, ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak, istihdam sağlayacak ve ziyaretçiler için cazip bir merkez olacak.

Proje, sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesine geçerek ilçede istihdamı artıracak, yerel esnafa yeni iş olanakları sunacak ve ziyaretçiler için cazip bir merkez haline gelecek.

Bünyesinde geniş alışveriş alanları, kafe ve restoranlar, sinema salonları, çocuk oyun parkları ile dinlenme alanları bulunan Patnos Life AVM, ilçenin sosyal yaşamını da canlandırmayı hedefliyor. - AĞRI