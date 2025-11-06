Haberler

Patnos Life AVM Projesi Tamamlanmak Üzere

Patnos Life AVM Projesi Tamamlanmak Üzere
Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı süren Patnos Life AVM projesi, modern mimarisiyle bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına katkıda bulunmak üzere sona yaklaşıyor. AVM, istihdam artıracak ve ziyaretçiler için cazip bir merkez olacak.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı süren Patnos Life AVM projesinde çalışmalar tamamlanma aşamasına geldi. Modern mimarisiyle dikkat çeken AVM, ilçenin ekonomik ve sosyal yaşamına katkı sağlayacak, istihdam sağlayacak ve ziyaretçiler için cazip bir merkez olacak.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı devam eden Patnos Life AVM projesinde sona yaklaşıldı. Modern mimarisiyle dikkat çeken AVM, tamamlandığında bölgenin sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkı sağlayacak.

Proje, sadece bir alışveriş merkezi olmanın ötesine geçerek ilçede istihdamı artıracak, yerel esnafa yeni iş olanakları sunacak ve ziyaretçiler için cazip bir merkez haline gelecek.

Bünyesinde geniş alışveriş alanları, kafe ve restoranlar, sinema salonları, çocuk oyun parkları ile dinlenme alanları bulunan Patnos Life AVM, ilçenin sosyal yaşamını da canlandırmayı hedefliyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
