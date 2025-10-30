Haberler

Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi Yıl Sonunda Tamamlanacak

Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi Yıl Sonunda Tamamlanacak
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi, tamamlandığında yılda 10 milyon metreküp memba kalitesinde su sağlayacak. Proje, bölge halkının sağlıklı içme suyuna erişimini güvence altına alacak.

Patnos'un içme suyu sorununa kalıcı çözüm olacak tesisin tamamlanmasıyla, yılda 10 milyon metreküp su halkın hizmetine sunulacak.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla yürütülen projeler kapsamında, Ağrı'nın Patnos ilçesine kazandırılacak İçmesuyu Arıtma Tesisinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Su kaynağı Patnos Barajı olan tesis tamamlandığında, yılda 10 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu Patnos halkının hizmetine sunulacak. Fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinden geçirilecek su ile bölge halkının sağlıklı ve güvenli içme suyuna erişimi sağlanacak.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 40 bin metreküp kapasiteli olarak projelendirilen arıtma tesisinde önemli ilerleme kaydedildiğini belirtti. Balta, "İsale hattı çelik imalatlarının yüzde 75'i tamamlanmış durumda. Filtre ve durultucu binalarının uzay çatı imalatları bitirilerek çatı kaplama çalışmalarına başlandı. İdare binası, kimya binası, ısı merkezi ve klor binasındaki ince işçilikler tamamlandı. Mekanik aksam imalatları ise devam ediyor." dedi.

2026 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanan tesisin, bölge halkının uzun vadeli su ihtiyacına kalıcı çözüm getireceğini vurgulayan Balta, "Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkisi her geçen gün artıyor. Bu kapsamda, mevcut su kaynaklarımızı koruyarak vatandaşlarımızın temiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini güvence altına almak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Balta, tesisin tamamlanmasıyla birlikte Patnos halkının barajdan alınan suyun modern arıtma süreçlerinden geçmesiyle memba kalitesinde içme suyuna kavuşacağını belirterek, "Bu proje hem halk sağlığına hem de yaşam kalitesine önemli katkı sağlayacak." dedi. - AĞRI

