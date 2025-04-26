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Patates Çuvallarından Kaçak Göçmenler Çıktı

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Iğdır'da polis ekipleri, patates çuvallarının arasına gizlenmiş 4 kaçak göçmeni yakaladı. Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Patates çuvallarının altından kaçak göçmenler çıktı

IĞDIR - Iğdır'da polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, patates çuvallarının arasına gizlenmiş 4 kaçak göçmen yakalandı.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede il genelinde yürütülen analiz çalışmaları kapsamında Tuzluca ilçe girişinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, patates çuvallarının arasına yerleştirilen özel bölmede 4 yabancı uyruklu şahsın gizlendiği tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü S.A. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Yakalanan yabancı uyruklu şahısların sınır dışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEBAHATTİN YUM - Yerel
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