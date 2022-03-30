Su seviyesi düştü, Pasaport İskelesi kapatıldı

İzmir Körfezi'nde deniz suyu seviyesinin düşmesinin ardından Tarihi Pasaport İskelesi yolcu tahliyesine izin vermeyecek duruma gelirken tarihi iskele geçici süre kapatıldı.

İzmir Körfezi'nde deniz seviyesindeki çekilme nedeniyle Pasaport İskelesi'nin geçici süreyle hizmet veremeyeceği belirtildi. İZDENİZ tarafından yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Tarihi Pasaport İskelesi, deniz suyu seviyesinin yolcu tahliyesine izin vermeyecek kadar düşmesi nedeniyle geçici süre ile kullanıma kapatılmıştır. Bu hattaki seferler program dahilinde Alsancak İskelesinden yapılmaya devam etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" sözlerine yer verildi. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel