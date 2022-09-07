Paşakonağı'na kütüphane kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Paşakonağı içerisinde öğrencilerin ve vatandaşların faydalanabilecekleri bir kütüphane kurulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Nevşehir Belediyesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde Paşakonağı içerisinde öğrencilerin ve vatandaşların faydalanabilecekleri bir kütüphane kurulacak.

Eğitime yaptığı katkıları arttırarak sürdüren Nevşehir Belediyesi, başta öğrenciler olmak üzere her yaştan vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabilecekleri yeni bir kütüphanenin kurulması için harekete geçti. Konuyla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile Nevşehir Belediyesi arasında hazırlanan protokolü Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ile İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Hüseyin Elma birlikte imza altına aldılar. Protokol çerçevesinde bakanlık tarafından kütüphaneye çeşitli türde binlerce kitap desteğinde bulunacak. Nevşehir Belediyesi tarafından bilgisayar atölyeleri, okuma salonları ve öğrencilerin ders çalışabilecekleri salonların da bulunacağı kütüphane kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek.

Evde çalışma olanağı bulamayan veya motivasyonu ev dışı bir ortamda arayan öğrenciler için zengin kitap çeşidiyle de adeta bir bilgi yuvası olacak kütüphanenin kuruluşu için çalışmalar sürüyor. - NEVŞEHİR