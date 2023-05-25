'Paşa' isimli papağan 'Başkan Erdoğan' diyor

Bahçelievler'de yaşayan Trabzon Çaykaralı Ayaz ailesinin 12 yıldır baktığı "Paşa" isimli papağan "Başkan Erdoğan, Bismillah, Allah, Şehitler ölmez vatan bölünmez" diyor. Görenleri şaşkına çeviren papağan acıktığında veya sıkıldığında "anne, nine" ve "baba" diye sesleniyor.

Duydukları sesleri inanılmaz taklit yetenekleri ile bilinen papağanlar bu kez İstanbul Bahçelievler'de Trabzon Çaykaralı bir ailenin evinde görenleri söyledikleri ile gülümsetiyor. "Başkan Erdoğan "diyen papağan renkli görüntüler oluşturuyor. Sesleri taklit ederek "anne" ve "baba" diye sahiplerin çağırıyor. Çay içmeyi de sevdiği öğrenilen papağanı görenlerin bazıları ses kaydı olduğunu bu kadar net bir şekilde bu kelimeleri söylediğine inanmakta güçlük çekiyor. Papağanın sosyal medyadaki videoları ise binlerce kez beğenilip paylaşıldı.

"Erdoğan hastası bir papağan"

Paşa isimli papağanlarına 12 yıldan uzun bir süredir baktıklarını dile belirten Zihni Ayaz, "Birincisi çok dindar bir papağandır. İkinci önemli konu ise Erdoğan hastası bir papağandır. Ben ona önceden Başbakan Erdoğan diye öğretmiştim Daha sonra Cumhurbaşkanımız Başkan olunca Başkan Erdoğan diye söylüyordum. Şehitler ölmez vatan bölünmez, Bismillah Allahu Ekber demeyi öğretmiştim. Kendisi de Şehitler ölmez vatan bölünmez Bismillah Allahu Ekber diyor. Bunu kendisi söyledi peş peşe yanına muhalifler geldiği zaman anlıyor başlıyor konuşmaya. Onu görüp şaşırmayan yok bazıları kendisinin söylediğine inanmıyor ses kaydı var zannediyor. İnanmakta bir çok kişi güçlük çekiyor. Tabi bir de çayı çok seviyor baba çay diyor" dedi. - İSTANBUL