Parklardaki bu trambolinler tehlike saçıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Parklardaki bu trambolinler tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Parklardaki bu trambolinler tehlike saçıyor

Eskişehir'de vatandaşların çocuklarıyla çok sık vakit geçirdiği Hamamyolu Caddesi'nde yer alan parklardaki trambolinler, bakımsız halleriyle dikkat çekerken, bazılarının eski ve yıpranmış lastikleri yüzünden özellikle tehlike oluşturduğu belirtiliyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de vatandaşların çocuklarıyla çok sık vakit geçirdiği Hamamyolu Caddesi'nde yer alan parklardaki trambolinler, bakımsız halleriyle dikkat çekerken, bazılarının eski ve yıpranmış lastikleri yüzünden özellikle tehlike oluşturduğu belirtiliyor.

Vatandaşların çocuklarıyla güzel ve eğlenceli vakit geçirmek adına kullandığı Hamamyolu Caddesi üzerinde yer alan parklardaki trambolinler, eski ve yıpranmış yapısıyla onarılmayı bekliyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların fazlasıyla kullandığı bazı trambolinlerin lastiklerinde çürümelerin olduğu gözlemlendi. Gün içinde birçok çocuğun kullandığı trambolinler, mevcut halleriyle adeta muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor. Çocuklarının eğlenebilmesi için bu parklara gelen veliler, trambolinleri kullanmalarından endişe duyduklarını dile getirdiler. Muhtemel bir kaza yaşanma riskinin çok fazla arttığının da altını çizen veliler, belediyenin acilen trambolinlerin bakımını yapması gerektiğini ifade ettiler. - ESKİŞEHİR

Parklardaki bu trambolinler tehlike saçıyor

Parklardaki bu trambolinler tehlike saçıyor

Parklardaki bu trambolinler tehlike saçıyor

Parklardaki bu trambolinler tehlike saçıyor

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Eskişehir, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title