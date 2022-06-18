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Parklar yenileniyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Parklar yenileniyor

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki tüm park ve bahçelerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki tüm park ve bahçelerde genel temizlik ve bakım çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bir yandan mevcut parkların bakım onarım ve çevre düzenlemelerini yaparken bir yandan da mahallelerimize yeni parklar kazandırmaya devam ediyor.

Vatandaşların, çocuklarıyla güven içinde parklarımızda vakit geçirmelerini sağlamaları, keyifli anları yaşamaları için parklarımızdaki temizlik, bakım ve onarım çalışmaları devam edecek. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Belediyesi Yerel Haberler

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