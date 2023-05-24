- Park halindeki otomobil kundaklandı

ÇORUM - Çorum'da gece saatlerinde park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söğütlüevler 25. Sokak üzerine elinde benzin bidonu ile gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler park halinde bulunan Arife Ç.'ye ait 06 M 7898 plakalı otomobili, üzerine benzin dökerek ateşe verdi. Araçtan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. Öte yandan, polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede bir ağacın kenarında benzin bidonu bulundu.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(MMY-BÖ-ÇA-Y)