Park Halindeki Minibüs Yangınla Küller İçinde Kaldı
Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir hurda minibüs alevlere teslim oldu. Yangın, mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu
HATAY - Hatay'da park halinde bulunan hurda minibüs alevlere teslim oldu.
Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halindeki hurda minibüste yangın çıktı. Yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - Yerel