Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin önemli bir şartı var

Putin'in İstanbul teklifine yanıt veren Zelenski'nin bir şartı var
Gündem yaratacak iddia: PKK beklenen açıklamayı bugün 13.00'te yapacak

PKK beklenen açıklamayı bugün yapacak! Saat de verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Anneler Günü' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygusal Anneler Günü mesajı
8'inci kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

8. kez aynı suçu işleyince ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu

Park Halindeki Minibüs Yangınla Küller İçinde Kaldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde park halindeki bir hurda minibüs alevlere teslim oldu. Yangın, mahalle sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesi üzerine itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.

Park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

HATAY - Hatay'da park halinde bulunan hurda minibüs alevlere teslim oldu.

Yangın, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde yaşandı. Mahallede park halindeki hurda minibüste yangın çıktı. Yangın çıktığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken minibüs kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cansız bedeni kuyuda bulunan Nagihan için aileden infaz kararı iddiası

Dayısının istismar edip kuyuya attığı Nagihan için kan donduran iddia
Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar

Fast food devi Türkiye'ye geri dönüyor! 537 şube için yeni karar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
85 yaşındaki kadının bahçesine göktaşı olduğu düşünülen bir cisim düştü

Tunceli'de 85 yaşındaki kadının bahçesine "servet" yağdı
Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı

Müjde Ar sinirden çıldırdı, muhabirlerle tartıştı
Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz için maddi destek bulamıyoruz

Aziz Sancar, Trump'a isyan etti: Kanseri yok eden keşfimiz...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.