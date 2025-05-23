Park halindeki minibüs alev alev yandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan minibüsten geriye iskeleti kaldı.

Olay, İnebolu ilçesi Gökçevre köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy muhtarı Yaşar Kök'e ait minibüste, park halinde olduğu sırada yangın çıktı. Minibüste çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine köye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken minibüsten geriye iskeleti kaldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.