Park halindeki kamyoneti çalan şahıs kaza yapınca yakalandı - Haberler

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Park halindeki kamyoneti çalan şahıs kaza yapınca yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Park halindeki kamyoneti çalan şahıs kaza yapınca yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evin önünde park halinde bulunan kamyoneti çalan şahıs, araçla kaza yapınca yakalandı.

OSMANELİ, BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde evin önünde park halinde bulunan kamyoneti çalan şahıs, araçla kaza yapınca yakalandı.

Olay, ilçenin Avdan köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eşref Uysala ait 11 SH 093 plakalı kamyonet, park halindeyken evinin önünden çalındı. Sabah erken saatlerde kamyonetini evinin önünde göremeyen Uysal durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri çevrede yaptıkları araştırma sonuncunda kamyonetin Osmaneli istikametine doğru seyir halinde olduğu bilgisi üzerine ilçe girişinde jandarma ve polis ekipleri kamyoneti beklediler. Kamyoneti çaldığı iddia edilen F.İ (22) ekipleri yolda görmesi üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek orda refüje çarparak durabildi. Olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli F.İ. yakalanarak gözaltına alındı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kamyonet, Jandarma, Osmaneli, Bilecik, Yerel, Haberler

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