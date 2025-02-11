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Park Afyon'da Keyifli Pizza Workshopu Düzenlendi

Park Afyon'da Keyifli Pizza Workshopu Düzenlendi
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Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde 120 kişinin katıldığı pizza workshop etkinliğinde, katılımcılar kendi pizzalarını yapma deneyimi yaşadı ve eğlenceli anlar geçirdi.

Park Afyon Alışveriş Merkezi'nde toplam 120 kişinin katılımıyla keyifli bir pizza workshop (atölye) etkinliği gerçekleştirildi.

Fornarina Napoli Pizza ve Park Afyon iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, katılımcılar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de kendi pizzalarını hazırlama deneyimi yaşadı. Her çiftin kendine özel tarifler oluşturduğu workshop etkinliği, alışveriş merkezi ziyaretçileri tarafından büyük ilgi gördü. Katılımcılar, pizza yapımının püf noktalarını öğrenirken, kendi damak tatlarına uygun lezzetleri keşfetme fırsatı buldu.

Etkinlik, iki gün boyunca 13: 00, 15: 00 ve 17: 00 saatlerinde olmak üzere üç ayrı seansta gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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