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Paris'te Mayın ve Bombalar Sebebiyle Sakat Kalanlara Destek Gösterisi

Paris'te Mayın ve Bombalar Sebebiyle Sakat Kalanlara Destek Gösterisi
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Handicap International, Paris'te düzenlediği gösteride İsrail'in saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybeden sivillerin sayısının geçen sene yüzde 130 arttığını duyurdu. Eylemde hayatını kaybeden ve yaralananlar için bir ayakkabı piramidi oluşturuldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te uluslararası sivil toplum kuruluşu Handicap International tarafından mayın ve bombalar nedeniyle uzuvlarını kaybedenlere destek gösterisi düzenlendi. Gösteride, İsrail'in saldırıları nedeniyle geçen sene uzuvlarını kaybederek sakat kalan sivillerin sayısının yüzde 130 arttığı belirtildi.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Handicap International, Fransa'nın başkenti Paris'te mayın ve bombalar nedeniyle uzuvlarını kaybedenlere destek gösterisi düzenledi. Handicap International, İsrail'in saldırıları nedeniyle geçen sene uzuvlarını kaybederek sakat kalan sivillerin sayısının yüzde 130 arttığını belirtti. Republique Meydanı'nda 30'uncusu düzenlenen gösteride katılımcılar, her bir ayakkabının mayın ve bombalar nedeniyle ölen ya da yaralanan sivilleri temsil ettiği ayakkabılardan oluşan bir piramit yaptı. Mayın ve bombalar nedeniyle sakat kalan çocukların ve yetişkinlerin heykelleri ile saldırılar sonucu yıkılan binaların enkaz parçalarının sergilendiği eylemde, yerinden edilen aileleri temsilen çadırlar kuruldu. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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