Paris'te lüks markalarda ikinci el modası

Fransa'nın başkenti Paris'te bir çok ülkede olduğu gibi yaşanan ekonomik kriz ve fiyatlardaki artış, ikinci el mağazalara olan ilgiyi arttırdı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir çok ülkede olduğu gibi yaşanan ekonomik kriz ve fiyatlardaki artış, ikinci el mağazalara olan ilgiyi arttırdı.

Korona virüs salgını ve Ukrayna-Rusya arasındaki savaş gibi nedenlerle dünyayı saran ekonomik kriz, lüks giyim tercih eden tüketicileri ikinci el ürün satan butiklere yöneltti. Hükümet tarafından çıkarılan bir yasa ile, Paris'teki bazı lüks moda evlerinin ellerinde kalan ürünleri fiyat düşürmemek için yakarak imha etmesinin önüne geçildi. Markalar bu nedenle başka bir sistemi devreye sokarak etiketi çıkarılan ürünleri "de griffe" adlı mağazalarda satmaya başladı. Sıfır ve etiketsiz seri sonu ürünleri alamayan tüketicilerin tercihi ise ikinci el mağazalar oldu.

Paris'te bir Türk aile tarafından işletilen ikinci el mağazası modaseverlere lüks ürünleri daha uygun fiyatla satın alma imkanı sunuyor. Yarım asrı aşkın süredir Paris'te yaşayan Türk aile açtıkları mağazada ikinci el lüks marka ürünlerin satışını yapıyor. Mağazaya getirilen ikinci el ürünler, sıfır ürünlere kıyasla çok daha uygun fiyata satılıyor. Artık üretimi yapılmayan bazı vintage ürünler ise tüketiciler tarafından hem koleksiyon hem de kullanım için satın alınıyor.

On iki yıldan bu yana dünyaca ünlü tanınmış markaların ikinci el ürünlerini oğluyla birlikte satan Nevin Yenilmez, "Daha önce de modayla çok yakından ilgilendiğimiz için emekliye ayrıldıktan sonra da oğlumla birlikte bu işi yapmak istedik. Kopamadık bu işlerden, çok sevdiğim bir branş" dedi. Yaptıkları işin Fransa'da "Depo Vente" olarak adlandırıldığını belirten Yenilmez, "Yani müşterilerimiz satmak istedikleri az kullanılmış veya hiç kullanılmamış eşyalarını bize getirip bırakıyorlar, biz onlara bir fiyat belirleyip veriyoruz. Tabii ki bu fiyatlar piyasa fiyatlarına göre ayarlanıyor. Biz bunun üzerine bir kar koymak üzere satışını yapıyoruz. Satış yaptıktan sonra da müşterilerimizi telefonla arıyoruz ve kendilerine ödemeyi yapıyoruz. Sistem bu" şeklinde konuştu.

Müşterilerin ürünü mağazaya bıraktığı zaman kapora almadığını ifade eden Yenilmez, "Satış sonrası ödeme yapılıyor. Müşteri dilediği zaman bıraktığı ürününü gelip geri alabiliyor. Ön anlaşmayı yaparken satış kuralında bu yer alıyor. Fransa'da bizim bu mağazamıza benzer ikinci el ürün satan çok mağaza var. Ama son zamanlarda bir kısmı kapanmaya başladı. Kapanış nedenini bilmiyoruz" diye konuştu.

Nevin Yenilmez'in eşi Bekir Yenilmez de daha önce lüks giyim markalarında çalıştığını ve ünlü markalara terzi olarak hizmet verdiğini anlattı. Bir çok ünlü markanın düzenlediği moda defilelerinde mankenlerin kıyafetleri hazırladığını ifade eden Bekir Yenilmez, "Denizlili olarak 1965 senesinde İzmir'den Paris'e geldim. Geldiğim ilk bir kaç gün çalışmadan geçti. Daha sonra buradaki arkadaşlar sayesinde iş buldum ve bir Türk arkadaşın yanında çalıştım. Bu çalışmam pek uzun sürmedi. İşi bıraktıktan sonra Türklerin içinde ilk olarak resmi esnaf işletmeci olarak kendi şirketimi kurdum ve kalabalık personelle Hermes'in defilelerini hazırlamaya başladım. Bunun yanı sıra Lanvin'in moda defilelerini hazırlamaya başladım, Yves Saint Laurent'ın defilelerini hazırladım, Paris'te lüks olan Pierre Balmain, Balenciaga gibi bütün moda evlerinin aşağı yukarı koleksiyonlarını yaptığını söyleyen Yenilmez, "Şu anda da eşimle birlikte bu butikte müşterileri bir şeyler sunmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi mağazamızda ünlü markaların lüks eşyaları bulunuyor "dedi.

"Çantanın sıfırı bin 200 euro, ikinci eli 700 euro"

Mağazadaki bazı ürünlerin fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Nevin Yenilmez, Louis Vuitton marka az kullanılmış ikinci el bir çantanın orijinal fiyatının yaklaşık bin 200 euro olduğunu ancak mağazada 700 euro'ya satıldığını söyledi. Yaklaşık 15 yıl önce üretilen Yves Saint Laurent marka bir kol çantasının şu anda ikinci el fiyatının 800 euro olduğunu belirten Yenilmez, çantanın antika değeri taşıdığını ve gittikçe değer kazandığını ifade etti. Chanel marka hiç kullanılmamış kırmızı bir çantanın ise 6 bin 700 euro olarak fiyatlandırıldığını şuan bir Chanel mağazasında ise 8 bin 700 olduğunu söyledi. Yenilmez, Hermes'e ait hiç kullanılmamış büyük bir ikinci el çantanın da 5 bin 500 euroya satışa çıkarıldığını belirtti. - PARİS