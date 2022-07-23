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Paraşütle ağaca takılan vatandaşı AFAD kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Paraşütle ağaca takılan vatandaşı AFAD kurtardı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı esnada ağaca takılarak mahsur kalan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yamaç paraşütü yaptığı esnada ağaca takılarak mahsur kalan vatandaşın imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Olay, Serdivan ilçesi yamaç paraşütü yapılan Kırantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Büyükkaya yamaç paraşütü yaptığı esnada rüzgarın da etkisi ile dengesini kaybetti. Paraşütü ağaçlara takılan Büyükkaya, mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye 1 araç ve 5 personelle ulaşan AFAD ekiplerince başlatılan çalışmalar neticesinde, vatandaş bulunduğu yerden kurtarıldı. Mustafa Büyükkaya'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAKARYA

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