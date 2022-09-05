Paraşütçü kaymakam şalvar giyip üzüm topladı Yerel Haberler Türkiye'nin yamaç paraşütü pilotu ilk kadın kaymakamı Dilara Şenoğlu, şalvarını giyerek üreticilerle birlikte üzüm hasadı yaptı. Türkiye'nin yamaç paraşütü pilotu ilk kadın kaymakamı Dilara Şenoğlu, şalvarını giyerek üreticilerle birlikte üzüm hasadı yaptı. Denizli'nin Bekilli ilçesinde sofralık üzüm hasadı başladı. Türkiye'nin yamaç paraşütü pilotu ilk kadın kaymakamı Dilara Şenoğlu, 1997 yılında dikimi yapılan 60 dönümlük üzüm bağına gitti. Bağda devam eden hasatta üreticilerle bir araya gelen kaymakam, çiftçilerden bilgi alarak sohbet etti. Sonrasında şalvarını giyip eline üzüm makasını alarak üreticilerle beraber hasat yapan Kaymakam Şenoğlu, bölgenin sofralık üzüm üretimi konusunda önemli potansiyele sahip olduğunu söyledi. Çiftçilerle doyasıya vakit geçiren Kaymakam Şenoğlu "Üzüm üreticilerine Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Ürünleriniz bol ve bereketli olsun" dedi. Kaymakam Dilara Şenoğlu'na İlçe Jandarma Komutanı Çağatay Durmuş, İlçe Emniyet Amiri Ali İhsan Çoban ve Yeşiloba Mahalle Muhtarı Halil Karagöz eşlik etti. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hisarcık Denizli Türkiye Yerel Haberler

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