Paraşütçü İskenderun'da Mahsur Kaldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşütle uçuş yapan bir kişi, iniş sırasında aydınlatma direğine takılarak mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarılan paraşütçü hastaneye kaldırıldı ve durumunun iyi olduğu bildirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde paraşüt ile uçuş gerçekleştiren paraşütçü aydınlatma direğine takılarak mahsur kaldı.
Olay, İskenderun ilçesi Atatürk Caddesi'nde yaşandı. Uçuş gerçekleştiren İ.Ö. isimli paraşütçü iniş esnasında aydınlatma direğine takıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalan paraşütçü itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla direkten kurtarıldı. Kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan paraşütçünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY