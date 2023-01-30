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Para çekmeye geldikleri ATM'yi yerinde bulamadılar

Yerel Haberler

Para çekmeye geldikleri ATM'yi yerinde bulamadılar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde PTT'ye ait ATM'den para çekmeye gelen vatandaşlar, cihazın yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde PTT'ye ait Atm'den para çekmeye gelen vatandaşlar, cihazın yerinde olmadığını görünce şaşkınlık yaşadı.

Atalan beldesinde, belediye binası önündeki Atm'ye para çekmek için gelen vatandaşlar cihazı yerinde bulamadı. Konuyla ilgili kimsenin bir açıklama yapmadığını belirten belde halkı, "Atm çalındı mı yoksa firma yetkilileri tarafından mı kaldırıldı, bilemiyoruz. ATM daha önce de düzenli çalışmıyor bazen eksik para bazen fazla para veriyordu" dediler.

Atalan Belediye Başkanı Süleyman Yıldırım, ATM'nin düzenli çalışmadığını yetkililer tarafından alınarak bakıma götürüldüğünü, kısa zamanda tekrardan yerine montajının yapılacağını kaydetti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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