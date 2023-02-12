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Papa Francis: "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere dualarımızla ve desteğimizle yakın olmaya devam etmeliyiz"

Yerel Haberler

Papa Francis: 'Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere dualarımızla ve desteğimizle yakın olmaya devam etmeliyiz'

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için destek çağrısında bulunarak, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere dualarımızla ve desteğimizle yakın olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için destek çağrısında bulunarak, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere dualarımızla ve desteğimizle yakın olmaya devam etmeliyiz" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Suriye'de de yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, depremzedeler için destek çağrısında bulundu. Aziz Petrus Meydanı'nda konuşma yapan Papa Francis, "Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere dualarımızla ve desteğimizle yakın olmaya devam etmeliyiz. Unutmayalım, dua edelim ve onlar için ne yapabileceğimizi düşünelim" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Papa Francis Türkiye Suriye Yerel Haberler

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