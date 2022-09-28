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Papa Francis'ten Bahreyn ziyareti

Yerel Haberler

Papa Francis'ten Bahreyn ziyareti

Papa Francis'in Uluslararası Bahreyn Diyalog Forumu'na katılmak üzere 3-6 Kasım tarihlerinde Bahreyn'i ziyaret edeceği açıklandı.

Papa Francis'in Uluslararası Bahreyn Diyalog Forumu'na katılmak üzere 3- 6 Kasım tarihlerinde Bahreyn'i ziyaret edeceği açıklandı.

Vatikan tarafından yapılan açıklamada, Papa Francis'in Bahreyn'i 3-6 Kasım tarihlerinde ziyaret edeceği duyuruldu. Papa Francis, Uluslararası Bahreyn Diyalog Konferansı'na katılacak.

Papa Francis, daha önce 2019'da Abu Dabi'yi ziyaret etmişti. Arap yarımadasını ziyaret eden ve orada ayin yapan ilk Papa olarak tarihe geçmişti. - VATIKAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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