Papa 14'üncü Leo'nun İznik Ziyareti Öncesi Önemli Hazırlıklar

Papa 14'üncü Leo'nun Türkiye'de yapacağı ilk yurt dışı ziyareti öncesinde, Genel Vekili Reina Baldassare İznik'te önemli incelemelerde bulundu. İznik'teki bazilikayı ziyaret eden heyet, güvenlik önlemleri altında bulunarak ziyaretin hazırlıklarını gözden geçirdi.

Papa 14'üncü Leo'nun bu ay sonu İznik'e geleceğinin açıklamasının ardından Papa Leo'nun Genel Vekili Reina Baldassare, İznik'te önemli ziyaretlerde bulundu.

Papa 14'üncü Leo'nun ilk yurt dışı ziyaretini 28-30 Kasım tarihleri arasında Türkiye'ye yapacağının açıklanmasının ardından İznik'te hareketli saatler yaşanıyor. 11 yıl önce İznik Gölü kıyısının 20 metre açığında, yaklaşık 2 metre derinlikte bulunan bazilikayı Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo'nun Birinci Konsil'in 1700'üncü yılında ziyaret etmesi bekleniyor. Papa'nın ziyareti öncesi Vatikan'dan İznik'e önemli bir ziyaret gerçekleştirildi.

Papa Leo'nun Genel Vekili Reina Baldassare, Kardinal Vekili Özel Sekreteri Loi Dario, Roma Piskoposluğu Vekili Ekselans Tarantelli Baccari Renato ve Rahibe Rebecca Roma Vikaryası Hac Pastoral Ofisi Direktörü Nazzaro Antonia Romana, İznik'e geldi. Geniş güvenlik önlemleri altında bazilikayı ziyaret eden heyet incelemelerde bulundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
