Papa 14. Leo İznik'i Ziyaret Etti

Güncelleme:
Katoliklerin Ruhani Lideri Papa 14. Leo, İznik'te bir ayin gerçekleştirdi ve tarihi bazilikayı ziyaret ettikten sonra helikopterle İstanbul'a hareket etti. Ziyaret sırasında bir grup Yeniden Refah Partili protesto düzenledi.

İznik'te ayin gerçekleştiren Katoliklerin Ruhani Lideri Papa 14.Leo helikopterle ilçeden ayrıldı.

Tarihi bazilikayı ziyaret etmek ve ayin gerçekleştirmek için İznik'e gelen Papa 14.Leo 1,5 saat ilçede kaldı. Saat 16.40 sularında Papa'yı taşıyan helikopter ilçe stadyumundan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Papa'nın İznik ziyaretinden memnun kaldığı ifade edilirken, Yeniden Refah Partili bir grup da ziyareti protesto etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
