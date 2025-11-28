Haberler

Papa 14. Leo İstanbul'da İlk Resmi Ziyaretini Gerçekleştirdi

Güncelleme:
Papa 14. Leo, Türkiye'deki ilk resmi ziyaretinde İstanbul'un Şişli ilçesindeki Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti. Ziyaret öncesinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul temasları kapsamında Şişli'de bulunan Fransız Fakirhanesi'ne geldi.

Papa 14. Leo'nun İstanbul temasları sürüyor. Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'deki ayine katılan Papa, buradaki programının bitmesinin ardından Fransız Fakirhanesi'ne geçti. Papa 14. Leo'nun gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Papa'nın fakirhanedeki görüşmesi devam ediyor. - İSTANBUL

