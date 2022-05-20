Panora AVM'den zam iddialarına ilişkin açıklama - Haberler

Panora Alışveriş Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Panora AVM'nin kiralara yüzde 98.2 oranında zam yaptığı iddiası kesinlikle yalandır. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki yasal oranların üzerinde bir kira artışı yapılmamıştır" denildi.

Panora Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş'den bazı gazetelerde çıkan zam haberlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Panora AVM'nin kiralara yüzde 98.2 oranında zam yaptığı iddiasının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, "Kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki yasal oranların üzerinde bir kira artışı yapılmamıştır. Şirketimiz, kiracılarının kira artış dönemlerinde, Türk Borçlar Kanunu 344. Maddesi'ne uygun olarak artış uygular. Buna göre, her kiracının kira artış döneminde, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamalara göre değişim oranında artış yapılmaktadır. Haberde ismi geçen kiracının, KDV dahil Aralık 2021 kirası, 21 bin 160,94TL olması gerekirken; tamamen şirketimizin tek taraflı iyi niyetli iradesiyle, indirim uygulanarak, KDV dahil 12 bin 770,63TL olarak faturalandırılmıştır. Ancak kiracı, 8 aya yayılan dönemde, kira, ortak gider ve elektrik-su tüketim borçlarını ödememiştir. Bu nedenden; anılan kiracıya açtığımız tahliye ve tahsil davaları devam etmektedir. Kiracının borçlarını ödememesinden dolayı, kendisine iyi niyetli uygulanan indirimler kaldırılmıştır" denildi.

Kiracının kirasının Ocak 2022'de, mevzuata uygun olarak sadece yüzde 19.6 oranında artırıldığı kaydedilen açıklamada, "İkinci olarak haberde iddia edildiği gibi, şirketimiz ile mevcut kiracıların arasında, başka bir kira uyarlama davası yoktur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel