Panelvanın Arkasında Buzağı Taşıma Olayı

Panelvanın Arkasında Buzağı Taşıma Olayı
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Sakarya'da bir sürücü, panelvan aracının arkasında buzağı taşıyarak dikkat çekti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Panelvanın arkasında buzağı taşıdı

SAKARYA - Sakarya'da bir sürücünün, panelvan tipi aracının arkasına yerleştirdiği buzağı ile yolculuğu cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Görüntü, Kaynarca-Adapazarı D020 kara yolunda kaydedildi. Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan ve ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü, 35 CKC 533 plakalı panelvan tipi aracın arkasına buzağı yerleştirdi. Yolda seyir halinde olan panelvanın arkasında taşınan buzağıyı gören başka bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT HAZER - Yerel
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