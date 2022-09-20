Pandemiyle gelen sergi

İş yoğunluğundan daha tıp öğrencisiyken bıraktığı fırçasını Covid-19 pandemisi sürecinde yeniden eline alan Prof. Dr. Ali Reşat Moral, ilk kişisel sergisini açtı. Moral'ı bu heyecanlı gününde Kent Sağlık Grubu Ailesi yalnız bırakmadı.

Uzun yıllar Kent Hastanesinde yoğun bakım servisinin sorumluluğunu üstlenip şimdilerde görevini tıbbi danışman olarak sürdüren Prof. Dr. Moral, bilinmeyen sanatçı yönünü bir sergiyle ortaya koydu. 2020 yılının ortalarında yoğun bakım kliniği sorumluluğunu bırakmasının ardından pandemiyle evde geçirilen zamanın artması Prof. Dr. Moral'a yeniden resme başlama fırsatı sağladı. Resim ile uğraşmaktan büyük keyif alan Moral, çoğunluğu deniz manzaralarını konu alan suluboya tablolar çizdi. Prof. Dr. Moral, Mavişehir'de bulunan bir alışveriş merkezinde açtığı ilk kişisel resim sergisiyle sanatseverlerle buluştu. Moral'ın 40'a yakın suluboya tablosunun yen aldığı serginin açılışına ailesi, dostları, Kent Sağlık Grubu yöneticileri, meslektaşları, çalışma arkadaşları katıldı. 39 yıllık yoğun bakımın yoğun çalışma temposundan sonra sahip olduğu boş zamanı tekrardan fırça, tuval, boya ve renklerle doldurduğunu belirten Prof. Dr. Moral, "Pandemi yeniden resme başlama fırsatı yakaladığım bir dönem oldu. Hiç sıkılmadım, aksine resim sayesinde çok keyifli zaman geçirdim. Çok üretken oldum. Dostlarım ve yakınlarımla bir araya gelmeye vesile olacağı düşüncesiyle çalışmalarımı sergilemeyi planladım. Yanılmadım da. Sergime katılım ve ilgi büyük oldu. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Sergi, 22 Eylül'e kadar açık olacak. - İZMİR