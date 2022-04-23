Pandeminin ardından moral veren görüntü

SİVAS (İHA) - Pandemi geride kalırken iki yılın ardından 23 Nisan Çocuk Bayramı yeniden stadyumlarda kutlandı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ilçe stadyumunda kutlandı. Geride kalan pandemiyle birlikte saha etkinlikleri 2 yıl aranın ardından yeniden gerçekleştirildi. Öğrenciler coşku içerisinde gösterilerini sergilerken veriler ise geniş bir katılımla tribünlerden onları izledi. Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, dönem içerisinde düzenlenen müsabakalarda denece alan öğrencileri ödüllendirdi. Sahaya inen Yazıcı öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel