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Pamukta kalite korunacak

Yerel Haberler

Pamukta kalite korunacak

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Kütlü Pamukta Kaliteyi Koruma İlçe Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Kütlü Pamukta Kaliteyi Koruma İlçe Komisyonu Toplantısı" gerçekleştirildi.

Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç başkanlığında pamukta kaliteyi koruma komisyonu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Aydın ili sınırları içerisinde makinalı hasat kontrol hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili valilik tebliği çerçevesinde pamuk toplama makinaları ile yapılan hasatta tarladaki pamuğun zamanında, en az ürün ve kalite kaybı ile tekniğine uygun olarak hasat edilmesini sağlamak ve bu sayede milli servet kaybını önlemek, eğitimsiz ve donanımsız makinalı hasat hizmeti verilmesinin önüne geçilmesi için gerekli konularak görüşülerek karara bağlandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Germencik Hisarcık Aydın Yerel Haberler

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