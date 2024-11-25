Pamukova'da Kar Banyosu Keyfi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış ile birlikte beyaza bürünen bölgede bir vatandaş, karın keyfini yarı çıplak halde kar banyosu yaparak çıkardı.

Sakarya'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yağan karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Sarı'nın kendini karların üzerine atarak kar banyosu yaptığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAKARYA