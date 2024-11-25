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Pamukova'da Kar Banyosu Keyfi
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından bir vatandaş, karlı alanda yarı çıplak şekilde eğlenerek kar banyosu yaptı. Bu keyifli anlar cep telefonu ile kaydedildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan yağış ile birlikte beyaza bürünen bölgede bir vatandaş, karın keyfini yarı çıplak halde kar banyosu yaparak çıkardı.

Sakarya'da hafta sonu kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrasında Pamukova ilçesi Kemaliye Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Sarı isimli vatandaş, yağan karın keyfini yarı çıplak halde çocuklar gibi eğlenerek çıkardı. Sarı'nın kendini karların üzerine atarak kar banyosu yaptığı anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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